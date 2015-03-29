جدو لـ في الجول: أثبت للأهلي ولنفسي أن إصابتي ليست مزمنة، وكوبر مدرب جيد

في حوار قصير مع FilGoal.com، تحدث محمد ناجي "جدو" نجم الأهلي عن كيف كانت أيامه في إنجلترا مبشرة وعظيمة، كيف كانت الإصابة التي ضربت مستقبله عصيبة، وكيف يستعد للعودة لأمجاده من جديد، متفائلا بوجود هيكتور كوبر على رأس قيادة منتخب مصر.

جدو بعدما عاد للعب مع الأهلي إثر إصابة حرمته من الملاعب لأكثر من ستة أشهر، قال: "إصابتي ليست مزمنة، هذا ما أؤكده دوما".

وتابع نجم هال سيتي الأسبق "ما أثبته للأهلي ولنفسي أن إصابتي ليست مزمنة، من خلال عدد من المشاركات الودية التي شهدت التحامات، سرعات، قفز عال، وكل ما يؤكد أني أصبحت سليما تماما".

وأردف "هدفي الآن استعادة مرحلة ما قبل الإصابة، أيام هال سيتي على سبيل المثال".

فترة المجد

كان جدو هدافا لكأس أمم إفريقيا 2010، ثم هدافا لهال سيتي في الدرجة الثانية الإنجليزية، وكل شيء كان رائعا في تلك الفترة.

ويقول جدو عن تلك المرحلة: "كانت أسعد أيام حياتي".

ويفصح "وصلني العديد من العروض في الدوري الممتاز وقتها، من برنلي وبرمنجام سيتي وغيرهما.. بخلاف إمكانية استمراري في هال".

لكن الإصابات بدأت تضرب جدو، وهو ما جعل عودته لهال في الموسم التالي وهو يلعب في الممتاز غير ناجحة، وعاد للأهلي من جديد ليتلقى العلاج من المشاكل.

الآن انتهت المشاكل، أو هكذا يأمل جدو.. ويفصح نجم الاتحاد السكندري السابق "ما أهدف له اللعب أساسيا مع الأهلي".

وأكمل "أعلم أن اللعب سيأتي تدريجيا، لكني واثق في أن قدراتي تمنحني الحق في المنافسة على مكان أساسي في الأهلي".

وعن المنتخب، صرح "أنا أشعر بالتفاؤل مع تعيين هيكتور كوبر، أشعر بأنه مدرب جيد جدا، وسيستطيع تحقيق شيء لمصر".