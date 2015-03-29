الإسماعيلي: لا نحتاج للاعبين مثل فاروق جعفر

أكد أشرف خضر المدرب العام لفريق الإسماعيلي أن الفريق لن يعتمد على صانع الألعاب التقليدي خلال مبارياته في مسابقة الدوري المصري.

وقال خضر لـFilGoal.com: "كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد على لاعبين أمثال فاروق جعفر في الزمالك قديما، بل أصبحت تعتمد عل محاور لعب في الملعب طبقا لخطة أي لقاء".

وتابع خضر "أهم المحاور في الإسماعيلي لصناعة اللعب حاليا يقودها عمرو السولية الذي نراه من خلال التقييم أفضل لاعب في الفريق يقوم بهذا الدور، وظهر ذلك من عدد الأهداف التي أحرزها الفريق وكانت معظمها من صناعة لعب السولية" .

وكان طارق يحيى المدير الفني للفريق قد حدد مطالبه للموسم الجديد في تدعيم صفوف الفريق، وذكر من خلالها حاجة الفريق للاعب يستطيع أن يقوم بهذا الدور.