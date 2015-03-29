الإسماعيلى يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب اتحاد الكرة

هدد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي بالانسحاب من مسابقة الدوري بسبب تعجل اتحاد الكرة في صرف الشيكات الخاصة به من رصيد النادي في البنك، مشيرا إلى أن الاتحاد يتعامل مع الفريق بشكل مختلف عن بقية فرق الدوري المصري.

وكانت إدارة النادي قد طلبت التفاوض مع اتحاد الكرة من أجل حل المشكلة الخاصة بالمبالغ المالية المستحقة على الإسماعيلي، ولكن قام الاتحاد بصرف الشيكات المالية الخاصة به دون الرجوع لمجلس الإدارة.

وصرف اتحاد الكرة مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، من أجل دفعهم لعدد من لاعبي ومدربي النادي القدامى، الذين لديهم مستحقات عند الإسماعيلي.

وكان أبو السعود قد طلب من اتحاد الكرة عدم الاستعجال في صرف تلك المستحقات بسبب تنازل بعض اللاعبين المتقدمين عن شكواهم ضد النادي، إلى جانب حاجة الإسماعيلي لصرف جزء من مستحقات اللاعبين الحاليين وقيد اللاعبين الأجانب الجدد.

ودعا أبو السعود إلى اجتماع عاجل لمجلس إدارة النادي من أجل البت في الأمر، وأكد أن اتحاد الكرة يكيل بمكيالين في التعامل مع النادي الإسماعيلي.