رئيس اتحاد الكرة يجتمع بكوبر

عقد جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا ظهر اليوم الأحد مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة هيكتور كوبر.

وحرص علام على تهنئة الجهاز بالبداية الموفقة عقب الفوز على منتخب غينيا الإستوائية بهدفين دون رد الخميس الماضي، في أولى المباريات التي يخوضها المنتخب تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة برنامج المنتخب خلال الفترة المقبلة مع رئيس الإتحاد بصفته المشرف على المنتخب، وكذلك متطلبات الجهاز الفني لتوفير الدعم اللازم لإعداد المنتخب لخوض تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2017 وكأس العالم 2018.

يذكر أن علاء عبد العزيز المدير الإداري لمنتخب مصر كشف عن طلب كوبر من اتحاد الكرة توفير فرصة للتجمع في كل فترة مناسبة، خاصة أن المباراة المقبلة في الأجندة الدولية ستكون في شهر يونيو المقبل