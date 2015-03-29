بالصور.. المتحدث العسكري: اكتشاف نفق بطول 2800 م على الشريط الحدودي

قال المتحدث العسكري، العميد أركان حرب محمد سمير، إن قوات حرس الحدود تمكنت بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف فتحة أحد الأنفاق داخل فناء ثلاثة منازل تحت أحد خزانات المياه بالمنطقة شمال العلامة الدولية بمسافة (100) م وغرب خط الحدود الدولية بمسافة (2800) م.

وأضاف لمتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” – أن طول النفق يبلغ حوالى (2.8) كم وبأبعاد (1X1.5) م وعمق (3) م تحت سطح الأرض ، ويستخدم بواسطة العناصر الإرهابية والإجرامية فى تهريب الأفراد والبضائع والأسلحة والذخائر.