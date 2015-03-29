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تأجيل محاكمة 494 متهما فى “أحداث مسجد الفتح” لـ 26 أبريل لسماع شهود الإثبات

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تأجيل محاكمة 494 متهما فى “أحداث مسجد الفتح” لـ 26 أبريل لسماع شهود الإثبات تأجيل محاكمة 494 متهما فى “أحداث مسجد الفتح” لـ 26 أبريل لسماع شهود الإثبات

أحداث مسجد الفتح

أرجات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادى النطرون، برئاسة المستشار صلاح رشدى، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات محاكمة 494 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وذلك تنفيذا لقرار وزير العدل بتحديد مكان انعقاد المحاكمة بسجن وادى النطرون، لـ 26 أبريل المقبل لسماع شهود الاثبات من الاول وحتى 16 ولضم دفتر أحوال قسم قصر النيل والازبكية عن ايام 16 و17 و18 أغسطس 2013 وللأطلاع مع إستمرار حبس المتهمين .

كان المستشار محمود كامل الرشيدى، “قاضى محاكمة القرن” سبق وأن تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج ،ويذكر أن النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ بدعوى ارتكابهم أحداث عنف وقتل، منها الاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، فى غضون شهر أغسطس من عام 2013 بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، بالقاهرة، والتى راح ضحيتها 210 قتلى.

 

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