أخبار عاجلة

الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

نجل علي صالح زار الرياض قبل “عاصفة الحزم”.. وأعلن استعداد والده للانقلاب على الحوثيين

Google+ Print
نجل علي صالح زار الرياض قبل “عاصفة الحزم”.. وأعلن استعداد والده للانقلاب على الحوثيين نجل علي صالح زار الرياض قبل “عاصفة الحزم”.. وأعلن استعداد والده للانقلاب على الحوثيين

أحمد علي صالح

قالت جريدة “القدس العربي” أن العميد الركن أحمد علي صالح، نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، قصد الرياض قبل أيام بدء عملية “عاصفة الحزم” ليل الأربعاء – الخميس الماضي، لإبلاغ المسؤولين السعوديين أن والده مستعد للانقلاب على الحوثيين واجبارهم على الانكفاء إذا توفرت بعض الضمانات لدور الرئيس السابق ونجله في أي صيغة للحكم يمكن الاتفاق عليها في الحوار بين الأطراف السياسية برعاية مبعوث الأمم المتحدة.

وبعدما استمهل العميد أحمد بعض الوقت أبلغه المسؤول السعودي أربعة مواقف: الأول أنه مبدئياً لا يمكن الثقة بما يطرحه الرئيس السابق، والثاني أنه تأخر كثيراً في هذا العرض، والثالث أن أي ضمانات يمكن أن ينالها علي صالح وعائلته جرى بتّها في المفاوضات التي سبقت توقيعه على المبادرة الخليجية وكانت أول ما نفّذ من تلك المبادرة في بداية المرحلة الانتقالية. أما الموقف الرابع فهو أن تدعو علي صالح وكذلك الحوثيين الى استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية بالحفاظ على الرئيس الشرعي واحترام مخرجات الحوار الوطني وعدم العبث بالمؤسسة العسكرية وتفتيت ولائها للدولة وللسلطة الشرعية.

وبعدما تلقى العميد أحمد الاجابات السعودية استقل طائرته وعاد الى صنعاء، وجاء رد علي صالح بتشجيع المضي في الاجتياحات الحوثية بمشاركة العسكريين الموالين له، كما أنه أبلغ حلفاءه بأن الخيار الوحيد الباقي هو اسقاط عدن لإسقاط حكم عبد ربه منصور هادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية