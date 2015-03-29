حجز دعوى اعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب للنطق بالحكم 19 إبريل

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، الدائرة الأولى، اليوم الأحد، حجز الدعوى رقم 212 لسنة 2015 التي أقامها المحامى طارق محمود، أمين عام ائتلاف دعم صندوق “تحيا مصر” والتي يطالب فيها بإعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب، لجلسة 19 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وكان المحامى طارق محمود، قد أقام دعوى قال فيها إن دولة قطر دأبت بعد 25 يناير 2011 على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى عن طريق دعم جماعة الإخوان سـواء كان هذا الدعم ماديا أو لوجستيا لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية، وذلك بمساندتهم فى انتخابات مجلس الشعب والرئاسة 2012 بالدعم المادى.

وأشار “محمود” في دعواه أنه باندلاع ثورة 30 يونيو، وإزاحة جماعة الإخوان من سدة حكم مصر تدخلت قطر فى الشأن الداخلى المصرى بطريقة أخرى وهى دعم جماعة الاخوان لإرتكاب الأعمال الإرهابية ضد مصر لإسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى فى البلاد، وهو ما ظهر فى استضافتها لجميع قيادات الإخوان على أرضيها.

وأضاف أن قطر خصصت قناة “الجزيرة مباشر مصر” والتى تبث من عاصمتها الدوحة لبث أخبار ملفقة وكاذبة عن الدولة المصرية وبث صور مفبركة وفيديوهات ملفقة لتظهر للعالم صورة مزيفة عن حقيقة الأوضاع للعالم فى مصر والدليل على ذلك القبض على مذيعى الجزيرة وبعض العاملين بها بقضية خلية الماريوت والمقيدة تحت رقم 145/2014 جنايات الجيزة.

واتهم”محمود” قطر بدعم تنظيم داعش بالعراق وسوريا وليبيا وإمداده بالمال والسلاح لتنفيذ مخططاته وشن هجمات إرهابية لتكدير الشعوب العربية وتقسم البلاد وبث الرعب فى النفوس، فضلا عن دعمها لجبهة النصرة المتطرف فى سوريا ودعمها ماديا بالأسلحة لإشاعة الفوضى فى سوريا وتعتبر قطر هى أول دولة ساندت هذه الجبهة المتطرفة.