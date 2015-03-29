النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب المتعدد مقارنة بالرجال

مرض التصلب المتعدد ms

مرض التصلب المتعدد من أمراض المخ والأعصاب النادرة، والتى يصاب بها الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل متعددة.>وقال الدكتور كريم منتصر، أخصائى جرحة المخ والأعصاب، إن التصلب المتعدد MS هو مرض مناعى يؤثر على الخلايا العصبية المكونة للجهاز العصبى لخلايا المخ والحبل الشوكى، مما يجعل الأعصاب غير قادرة على القيام بوظيفتها من نقل الإشارات بصورة جيدة، مما يؤدى لمهاجمة الجهاز المناعى بالجسم للخلايا العصبية الخاصة بالمريض.

أعراض التصلب المتعدد ms

>وأشار د. منتصر إلى أن التصلب المتعدد ms تظهر أعرض إصابته للأشخاص من خلال حدوث نوبات على فترات متصلة أو منفصلة قد تزول بالكامل أو تستمر بصورة أقل حدة نذكر منها":

>1) ضعف الشعور بالإحساس.

>2) ضعف القدرة على الحركة.

>3) ضغف الإدراك.

>4) تعرض الأشخاص لحدوث مشاكل بالتوزان.

>5) الألم وتيبس بالعضلات.

وفقا للدراسات النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب المتعدد من الرجال

>وأضاف د. منتصر أن مرض التصلب المتعدد ms يعد من أمراض المخ والأعصاب نادرة الحدوثه، ويحدث عادة عند عمر 20 إلى 50 عاما، وتكون النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة به وفقا الدراسات والأبحاث الطبية.

علاج التصلب المتعدد يُحدد حسب الحالة المرضية

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>ويستكمل د. منتصر قائلا "مرض التصلب المتعدد يختلف علاجه طبقا لشدة النوبات واختلاف درجة حدوثها، حيث يتم علاج أعراض ضعف الحركة والإحساس من خلال وصف أدوية مقوية للأعصاب وباسطة للعضلات وجرعات من الكورتيوزن والإنترفيرون ومثبطات المناعة، كما يتم العلاج بواسطة العلاج الطبيعى حسب الحالة المرضية.