مؤسس ‫‏حزب الله‬ ينتقد نصر الله: سهام كلامه عن ‏عاصفة الحزم‬ تصيبه

انتقد مؤسس حزب الله، وأمينه العام الأسبق، الشيخ صبحي ‏الطفيلي‬، خطاب الأمين العام الحالي للحزب حسن نصر الله والذي هاجم فيه، الجمعة الماضي، المملكة العربية ‏السعودية‬ وعملية عاصفة الحزم في ‏اليمن‬، مستغربا هذا الهجوم في ظل مشاركة الحزب بالقتال إلى جانب قوات النظام السوري.

واستغرب الطفيلي، في مقابلة خاصة مع “الأناضول” انتقاد نصر الله لعملية “عاصفة الحزم، وهو الذي يمارس ما ينتقده في ‏سوريا‬، متوجها له “أنت حزمت قبل أن يحزموا.. وأنت عصفت قبل أن يعصفوا، والكلام الذي وجهته نحوهم سهامه تصيبك”.

وتوقع الطفيلي أن لا تقوم دول الخليج بردة فعل ضد اللبنانيين العاملين فيها، أو ضد لبنان، بسبب كلام نصر الله “لأنه في مرات سابقة هددت بالإقدام على مثل هذه الخطوات ولم تفعل”.

ووصف “عاصفة الحزم” بأنها “عاصفة الذل”، معتبرا أنها “تشبه التدخل الإيراني في سوريا بأنه الذليل أيضا”، وشدد على أنه “لا يجوز أن نرفع سلاحا و ‏إسرائيل‬ تحتل القدس”، متسائلا “أين إسرائيل من هذا الحزم”.