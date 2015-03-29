أخبار عاجلة

الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مؤسس ‫‏حزب الله‬ ينتقد نصر الله: سهام كلامه عن ‏عاصفة الحزم‬ تصيبه

Google+ Print
مؤسس ‫‏حزب الله‬ ينتقد نصر الله: سهام كلامه عن ‏عاصفة الحزم‬ تصيبه مؤسس ‫‏حزب الله‬ ينتقد نصر الله: سهام كلامه عن ‏عاصفة الحزم‬ تصيبه

صبحي ‏الطفيلي‬

انتقد مؤسس حزب الله، وأمينه العام الأسبق، الشيخ صبحي ‏الطفيلي‬، خطاب الأمين العام الحالي للحزب حسن نصر الله والذي هاجم فيه، الجمعة الماضي، المملكة العربية ‏‬ وعملية عاصفة الحزم في ‏اليمن‬، مستغربا هذا الهجوم في ظل مشاركة الحزب بالقتال إلى جانب قوات النظام السوري.

واستغرب الطفيلي، في مقابلة خاصة مع “الأناضول” انتقاد نصر الله لعملية “عاصفة الحزم، وهو الذي يمارس ما ينتقده في ‏سوريا‬، متوجها له “أنت حزمت قبل أن يحزموا.. وأنت عصفت قبل أن يعصفوا، والكلام الذي وجهته نحوهم سهامه تصيبك”.

وتوقع الطفيلي أن لا تقوم دول الخليج بردة فعل ضد اللبنانيين العاملين فيها، أو ضد لبنان، بسبب كلام نصر الله “لأنه في مرات سابقة هددت بالإقدام على مثل هذه الخطوات ولم تفعل”.

ووصف “عاصفة الحزم” بأنها “عاصفة الذل”، معتبرا أنها “تشبه التدخل الإيراني في سوريا بأنه الذليل أيضا”، وشدد على أنه “لا يجوز أن نرفع سلاحا و ‏إسرائيل‬ تحتل القدس”، متسائلا “أين إسرائيل من هذا الحزم”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية