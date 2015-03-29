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مقتل 11 عراقيا فى حوادث عنف متفرقة شهدتها بعقوبة

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مقتل 11 عراقيا فى حوادث عنف متفرقة شهدتها بعقوبة مقتل 11 عراقيا فى حوادث عنف متفرقة شهدتها بعقوبة
أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأحد، بأن 11 عراقيا قتلوا وأصيب 12 آخرون فى عنف متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمدينة بعقوبة 57 كيلو متر شمال شرقى بغداد .

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق فى قرية حد مكسر التابعة لناحية العبارة شمالى بعقوبة انفجرت وتسببت بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين بجروح .

وأشارت المصادر إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة سبعة آخرين فى انفجار عبوتين ناسفتين فى حى الزراعة شمالى بعقوبة، ولفتت إلى مقتل ثلاثة مدنيين جراء إطلاق نار من قبل مسلحين فى المقدادية وناحية بهرز جنوبى بعقوبة.

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