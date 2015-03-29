زعيم "أنصار الشريعة" فى ليبيا يبايع أبو بكر البغدادى

قالت مواقع تابعة لتنظيم "أنصار الشريعة" فى ليبيا، إن رئيس التنظيم أبو عبد الله الليبى، بايع زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى على الخلافة.

وتداولت صفحات على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر» الخبر، فيما قالت قناة ليبيا، إن "أبوعبد الله الليبى"، الذى وصفته بـمفتى جماعة أنصار الشريعة فى ليبيا أعلن فى تسجيل صوتى له نُشر عبرالمواقع الجهادية بيعة الجماعة لـ"داعش".

ويصنف تنظيم الشريعة محليا وأُمميا بأنه " تنظيم إرهابى"، وسبق للولايات المتحدة الأمريكية اتهام التنظيم بقتل سفيرها لدى ليبيا كريستفور ستيفنز. وأبو عبدالله الليبى المسئول الشرعى وقاضى ما يسمى «المحكمة الإسلامية» لتنظيم أنصار الشريعة.

وينشط تنظيم «داعش» فى درنة ومناطق أخرى فى ليبيا، وتبنى عمليات إرهابية كثيرة آخرها عملية انتحارية فى بنغازى ، 24 مارس الجاري، أسفرت عن مقتل ستة وإصابة 12 شخصًا، وأعلن «داعش» أن منفذ العملية تونسى يدعى «أبو اليقين التونس.

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