للرجال.. الزنك يزيد القدرة الجنسية ويحسن من حالة السائل المنوى

فوائد الزنك للرجال

فوائد الزنك للخصوبة والقدرة الجنسية

الزنك يحسن من حالة الحيوان المنوى

الزنك أحد أهم العناصر المكملة لبناء الجسم وتحسين وظائفه، ولا يعى الكثير من الرجال أن الزنك أحد أهم الفيتامينات والمكملات الغذائية التى تساعد على تحسين الحالة الجنسية وعوامل الخصوبة لديهم.>الدكتورة نيفين رضا، أخصائية الباطنة، توضح أن الزنك سواء تناوله الشخص عن طريق الأقراص أو الشراب أى فى هيئته الدوائية المصنعة، أو حصل عليه من خلال الطعام والشراب الغنى به، فهو فى الحالتين يكون قد حصل على نسبة جيدة تكفيه لتحسين حالته الجنسية، وتعزيز قدراته الإنجابية بشكل كبير.>ولا شك أن الزنك يرفع من القدرة الجنسية، ويؤثر بالإيجاب فى عوامل الخصوبة والإنجاب، إلا أن وظيفته الأساسية، حسبما توضح نيفين، وقدراته تتركز بشكل كبير على تحسين حالة السائل المنوى لدى الرجال، وتحسين حالة وصحة الحيوان المنوى، الذى يعد السبب الرئيسى فى نجاح عملية الإخصاب.>وتبين أخصائية الباطنة عدة فوائد للزنك بهيئاته المختلفة، والتى تساعد الرجل على تحسن تشكيل الحيوان المنوى، وزيادة سرعته، وقدراته على القتال لإتمام رحلته وصوله إلى البويضة، كما تجعله قادرا على إخصابها واختراقها بشكل جيد، فهو يحسن نوعية الحيوان ويعزز قدراته.

وتذكر نيفين بعض الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على عنصر الزنك، والتى تفيد المريض فى الحصول على العنصر خام ومن مصادره الطبيعية، وأهمها على الإطلاق المكسرات باعتدال، واللحوم، والمأكولات البحرية بشكل عام والصدفيات بشكل خاص كالمحار، والأسماك.

وعن المشروبات الغنية بعنصر الزنك، فتؤكد أخصائية الباطنة أهمية الزنجبيل منقوع أو غليه لدقائق على النار، والألبان بشكل عام.

موضوعات متعلقة

- الكاجو يزيد القدرة الجنسية للرجال