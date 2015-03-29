إجراء اختبارات تعيينات مستشارات بهيئة قضايا الدولة والإدارية



> أجرى مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسام عبدالرحيم، اليوم الأحد، الاختبارات الشفهية، للدفعة الأولى من مستشارات هيئة قضايا الدولة والنياية الإدارية الراغبات في العمل بالقضاء العادي في محاكم الاستئناف والنقض.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس القضاء غد الاثنين، اختبارات الدفعة الثانية.. يأتي ذلك بعد أن خضعت القاضيات للاختبارات التحريرية منذ أسبوعين، في مواد القانون الجنائي والمدني والمرافعات، وذلك بدار القضاء العالي في وسط القاهرة.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في فبراير الماضي، عن قبول دفعة قاضيات للعمل بالقضاء العادي، من العاملات بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ممن لا تقل أعمارهن عن 30 عامًا.