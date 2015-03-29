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نبيل العربي: بان كي مون أخبرني بفشله في حل الأزمة السورية

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نبيل العربي: بان كي مون أخبرني بفشله في حل الأزمة السورية نبيل العربي: بان كي مون أخبرني بفشله في حل الأزمة السورية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أخبره بفشله في الوصول إلى حل للأزمة السورية، مشيراً إلى أنه مازال لديه أمل لحل هذه المشكلة.

وأضاف العربي في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري عقده في ختام أعمال القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين بشرم الشيخ اليوم الأحد، أنه طوال فترة رئاسته لجامعة الدول العربية لم يخوض أبدا في آي مشكلات أو قضايا تخص السنة أو الشيعة، فمظلة الجامعة تضم الجميع.

وأوضح أن هناك تزايد في الدعم العالمي للقضية الفلسطينية وهو ما يتمثل في اعتراف العديد من البرلمانات الخارجية بدولة فلسطين.

وتابع: «نحشد كل الطاقات والامكانيات العربية من أجل الوصول لحل للقضية الفلسطينية».

وأكد العربي أن تشكيل قوة عربية موحدة أمر تم دراسته بشكل جيد، متوقعاً مشاركة العراق بهذه القوة.

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