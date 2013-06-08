أخبار عاجلة

والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

انفجار كابل كهرباء يشعل النار بمخزن بلاستيك ومصنع بخور بالخانكة

Google+ Print
انفجار كابل كهرباء يشعل النار بمخزن بلاستيك ومصنع بخور بالخانكة انفجار كابل كهرباء يشعل النار بمخزن بلاستيك ومصنع بخور بالخانكة

أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن بلاستيك ومصنع للبخور بمنطقة العكرشة بأبو زعبل دائرة مركز الخانكة .

وكان قد تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين ان المخزن محل الحريق على مساحة 150 مترا ملك رضوان ابراهيم محمدين 32 سنه ،واتت النيران على كمية كبيرة من البلاستيك المشونه بالمخزن ،و2 ماكينه لتصنيع البلاستيك ، وامتدت النيران لبعض المخلفات الورقية والبلاستيك اعلى سطح الطابق الارضى لمصنع البخور المجاورعلى مساحة 150 متر ملك المدعو محمد احمد على جاد 49 سنه .

لم ينتج عن الحريق اصابات او خسائر بالارواح ،وبسؤال مالك المخزن علل سبب الحريق إنفجار كابل كهربائى امام المخزن ما ادى لنشوب الحريق ولم يتهم احد بالتسبب فى نشوبه جنائيا ،وبسؤال مالك المصنع ايد ما جاء بالفحص .. ولم يتهم احد بالتسبب فى نشوب الحريق جنائيا .
> تم التحفظ على مكان الحريق ، واخطرت الادلة الجنائية لاتخاذ شئونها ،وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة .
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 3856 ادارى مركز الخانكة لسنة 2013 م ، وجارى العرض على النيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا