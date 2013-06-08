انفجار كابل كهرباء يشعل النار بمخزن بلاستيك ومصنع بخور بالخانكة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن بلاستيك ومصنع للبخور بمنطقة العكرشة بأبو زعبل دائرة مركز الخانكة .

وكان قد تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين ان المخزن محل الحريق على مساحة 150 مترا ملك رضوان ابراهيم محمدين 32 سنه ،واتت النيران على كمية كبيرة من البلاستيك المشونه بالمخزن ،و2 ماكينه لتصنيع البلاستيك ، وامتدت النيران لبعض المخلفات الورقية والبلاستيك اعلى سطح الطابق الارضى لمصنع البخور المجاورعلى مساحة 150 متر ملك المدعو محمد احمد على جاد 49 سنه .

لم ينتج عن الحريق اصابات او خسائر بالارواح ،وبسؤال مالك المخزن علل سبب الحريق إنفجار كابل كهربائى امام المخزن ما ادى لنشوب الحريق ولم يتهم احد بالتسبب فى نشوبه جنائيا ،وبسؤال مالك المصنع ايد ما جاء بالفحص .. ولم يتهم احد بالتسبب فى نشوب الحريق جنائيا .

> تم التحفظ على مكان الحريق ، واخطرت الادلة الجنائية لاتخاذ شئونها ،وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة .

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 3856 ادارى مركز الخانكة لسنة 2013 م ، وجارى العرض على النيابة .