ضبط 150 ألف ريال سعودى بحوزة راكب حاول تهريبها بميناء الغردقة

أحبطت جمارك ميناء الغردقة البحرى، اليوم الأحد، دخول رجل وزوجته بمبلغ 150 ألف ريال سعودى، كانت مخبأة داخل حقائب خاصة بهما مما يخالف قانون السفر والوصول بالنقد الأجنبى.

اشتبه رجال جمارك الغردقة فى رجل وزوجته بعد أن ظهرت عليهما علامات الشك والريبة ببوابات الجمارك، أثناء إنهاء إجراءات الوصول بصالة الوصول الدولية والقادمين على العبارة مسرة القادمة من ميناء ضبا السعودى، وبتفتيش حقائبهما تم العثور على 150 ألف ريال سعودى، تم تسليم الراكب 40 ألفاً وزوجته 40 ألف ريال أخرى والتحفظ على 70 ألف ريال .