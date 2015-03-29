أخبار عاجلة

الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
انتهاء دورة «اتفاقيات شراء الطاقة».. وتخرج متدربين من دول حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة موظفة بالشركة القابضة للغازات للمحاكمة لاتهامها بتقاضى رشوة

Google+ Print
إحالة موظفة بالشركة القابضة للغازات للمحاكمة لاتهامها بتقاضى رشوة إحالة موظفة بالشركة القابضة للغازات للمحاكمة لاتهامها بتقاضى رشوة
أحالت المستشارة سهير عبد الودود نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، موظفة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية للمحاكمة لاتهامها بتقاضى رشوة.

كشف تقرير قضائى للنيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة تكشف عن تورط "مسئولة" البريد بالشركة القابضة للغازات الطبيعية فى تقاضى الرشاوى المالية مقابل تعيين العاطلين بشركات قطاع البترول.

وكشفت تحقيقات طلال جمال الدين رئيس النيابة، أن/ هناء م، رئيس وحدة البريد الداخلى بالشركة القابضة للغازات البترولية سلكت مسلكاً معيباً لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التى خرجت على مقتضياتها بأن حررت إيصالات أمانة لعد من المواطنين نظير حصولها على مبالغ مالية منهم بذعم تعيينهم بشركات قطاع البترول مما ترتب عليه صدور أحكام جنائية ضدها بالحبس.

وتبين أن المتهمة حررت إقراراً على نفسها للمواطن "أحمد .ع" المقيم بالشرقية بتعيينه بإحدى شركات البترول، كما قامت باصطناع قرار إدارى تحت رقم 122 منسوب صدوره لشركة "ميدوم" يتضمن تعيين المدعو "محمود أ. ح" بوظيفة فنى شئون إدارية مقابل تقاضيها منه مبالغ مالية بدون وجه حق، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمة للمحاكمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365