دخول أهالى ودفاع متهمى"أحداث مسجد الفتح" سجن وادى النطرون لحضور محاكمتهم

أكدت هيئة الدفاع عن متهمى أحداث مسجد الفتح، أن الأجهزة الأمنية بسجن وادى النطرون قد سمحت بدخول عدد من أهالى المتهمين وفريق دفاعهم إلى مقر انعقاد محكمة جنايات القاهرة، بسجن وادى النطرون، برئاسة المستشار صلاح رشدى، اليوم الأحد، لنظر أولى جلسات محاكمة 494 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح"، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وذلك تنفيذا لقرار وزير العدل بتحديد مكان انعقاد المحاكمة بسجن وادى النطرون.

وأضاف بشندى أن مرحلة الدخول إلى قاعة المحكمة قد شهدت عددا من الإجراءات الاحترازية والتفتيش الدقيق للحضور.

كان المستشار محمود كامل الرشيدى، "قاضى محاكمة القرن" سبق وأن تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، ويذكر أن النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ بدعوى ارتكابهم أحداث عنف وقتل، منها الاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، فى غضون شهر أغسطس من عام 2013 بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، بالقاهرة، والتى راح ضحيتها 210 قتلى.