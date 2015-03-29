شرطة المرافق تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالجيزة

شنت شرطة المرافق بالجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن حملة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهى المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

أسفرت الحملة عن تنفيذ 56 حالة إزالة بإمبابة و35 إزالة ببولاق الدكرور و458 بالعمرانية و18 حالة إزالة بدائة قسم شرطة ثانى اكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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