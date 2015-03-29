التحقيق مع ضابط متهم بشراء سيارة مهربة من الجمارك وتزوير أوراقها بالسلام

تباشر نيابة السلام برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الأحد، التحقيق مع ضابط شرطة متهم بقيادة سيارة مهربة من الجمارك ليس لها أوراق بإدارة المرور.

البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث القاهرة معلومات تفيد قيام ضابط شرطة بقسم السلام، بشرائه سيارة مهربة من الجمارك وأوراقها مزورة .

وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وتم القبض على الضابط أثناء استقلاله السيارة المهربة، واعترف المتهم أنه اشترى السيارة من شخص مقابل مبلغ مالى ولا يعلم أنها مهربة، ولا تزال النيابة تباشر التحقيق مع الضابط المتهم.