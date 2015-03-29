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مصرع طفلة دهستها سيارة ربع نقل بالمنيا

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مصرع طفلة دهستها سيارة ربع نقل بالمنيا مصرع طفلة دهستها سيارة ربع نقل بالمنيا

أرشيفية

دهست سيارة ربع نقل بالمنيا، طفله عمرها 4 سنوات أثناء مرورها بأحد شوارع قرية بردنوها بمركز مطاي، ونتج عن ذلك مصرعها في الحال.

تلقي اللواء محمد صادق الهبلباوي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد مصرع الطفلة نفين جميل حنا أندراوس 4سنوات، دهستها سيارة ربع نقل قيادة عاطف عوض حنا، أثناء مرورها بشارع المنشية بقرية بردنوها التابعة لدائرة مركز مطاي.

إنتقل لموقع الحادث الملازم رمضان إبراهيم رئيس نقطة شرطة بردنوها، وتم ضبط السيارة والسائق، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث، والعرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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