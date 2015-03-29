محافظ القاهرة يفتتح مدرستين بالسبتية بعد تطويرهما بتكلفة 6.6 مليون جنيه

شهد د . جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة افتتاح مدرستي التربية الفكرية الابتدائية والقومية العربية الابتدائية بمنطقة السبتية بعد تطويرهما بتمويل من البنك الأهلي المصري وبالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية .. ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة تطوير ورفع كفاءة المدارس القديمة بها بالمشاركة مع المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية والكيانات الاقتصادية الكبرى .

وأكد المحافظ على مساهمة البنك الأهلي المصري في تمويل المدرستين لتطويرهما ورفع كفائتهما معع إعادة تأسيس المدرستين تحت إشراف مكتب استشاري متخصص وبالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتكلفة إجمالية بلغت 6,6 مليون جنيه حيث شمل التطوير عمل مدخل منفصل لكل مدرسة مع إعادة توزيع المساحات المبنية بين المدرستين ، وإزالة حمامات المدرستين وبناء دورات مياه جديدة تتناسب مع كل مرحلة سنية واستبدال جميع الشبابيك والأبواب المتهالكة ، واستحداث مناطق لرياض الأطفال ، ومعرض لعرض المنتجات التي يتم تصنيعها بمدرسة التربية الفكرية ، وكذلك استحداث ملعب كرة قدم بنجيل صناعي ومزود بالانارة ، وملعب آخر لجميع الألعاب .. مع إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء .

وأشار المحافظ بأن مدرسة التربية الفكرية تخدم 95 معاق ذهنياً يعانون من إعاقات جسدية ما بين سن 6 إلى 21 سنة وتضم 11 فصلاً دراسياً (6 تعليمي ، و3 مهني ، و2 دور الحضانة ) وتقوم المدرسة بتعليمهم بعض مبادئ الحساب واللغة العربية وحرف (نجار ، سجاد ، تريكو ، نسيج ، خيزران ) مع ممارسة أنشطة رياضية وفنية ، ولذا كان من الأهمية تخصيص معرض ثابت بالمدرسة لعرض منتجات الطلاب .

أما مدرسة القومية العربية الابتدائية فتضم 12فصل دراسي تبلغ كثافته في حدود 29 طالب بالفصل .. وكان لابد من رفع كفائتها والاهتمام بها نظراً لموقعها المتميز بحي بولاق ولأداء رسالتها على الوجه الأكمل .

شهد الاحتفال اللواء / محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، واللواء / إبراهيم عبد الهادي رئيس حي بولاق ، والاستاذة / فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم ، والاستاذ / عصام برهامي مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، والاستاذ / هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي واللواء / محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية .