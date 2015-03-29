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إحالة محام بالشركة المصرية لتجارة الجملة للمحاكمة

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إحالة محام بالشركة المصرية لتجارة الجملة للمحاكمة إحالة محام بالشركة المصرية لتجارة الجملة للمحاكمة

وافق المستشار سامي فهمي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة محام بالشركة المصرية لتجارة الجملة للمحاكمة.

أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار رامي دياب ’ أن محمد أحمد مهران المحامي بالشركة المصرية لتجارة الجملة للمحاكمة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكًا معيبًا وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.

وتبين من تحقيقات التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحامي تقاعس عن مباشرة أعمال القضية رقم 8198 لسنة 2013 جنح العمرانية المحررة ضد أحمد صلاح اليماني رئيس وحدة بيع فرع الهرم بشأن نقص أوزان لكمية 18400 كيلو سكر حر معبأ وذلك بعدم تقديم صورة عقد التعبئة مع الشركة الموردة إلى النيابة العامة في حينه لتعديل القيد والوصف باسم محرر العقد من الشركة بدلًا من رئيس الفرع.

كما جاء بأوراق القضية أن المتهم طلب مبالغ مالية من رئيس وحدة بيع فرع الهرم مقابل مباشرة أعمال الجنحة ’ وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة.

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