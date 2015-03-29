ضبط 362 إسطوانة بوتاجاز وإزالة 194 حالة تعد بالمنيا

تمكنت مباحث التموين بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار خلال حملة تموينية منظمة بقرى شرق النيل بضبط سيارة نقل محملة بـ 362 اسطوانة بوتاجاز صغيرة معبأة قبل بيعها بالسوق السوداء .

جاء ذلك خلال التقرير الذي عرض على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ،حيث قام صاحب السيارة و بعض الأفراد بتفريغ الحمولة في مخزن سرى ، استعدادا لبيعها بالسوق السوداء وقد تم التحفظ على السيارة والأنابيب وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكورين .

من ناحية أخرى ، تم تحرير 10 محاضر مخالفة تموينية بمركز ومدينة ابوقرقاص شملت ضبط عدد 256 جركن زيت مجهول المصدر و1650 كيلو دقيق مدعم و6 اسطوانات بوتاجاز كبيرة و6 محاضر شهادات صحية وعدم الإعلان عنها وكرتونة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية .

و في إطار عودة الانضباط للشارع المصري تمكنت حملة لإزالة الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق بابوقرقاص وعدد من قوات الأمن ومباحث التموين من إزالة عدد 194 حالة تعدى وإشغالات شملت 44 محضر إشغال و107 إزالة إدارية و13 إدارة منشأة و14 إزالة كشك و16 محضر بيئة .