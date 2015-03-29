هل يشفع بكاء إليسا بفظاظتها مع المعجبة التي نهرتها في "فبراير الكويت"؟

بعد انتشار الفيديو المسيء لإليسا التي بدت فيه وهي تنهر إحدى المعجبات التي حاولت الإقتراب منها لكي تعبر لها عن إعجابها بها وتقديم باقة ورود كبيرة لها والتقاط صورة معها، وقيام حارسها الشخصي بإبعادها عنها بطريقة قاسية، وذلك خلال تواجدها في الكويت للمشاركة في ختام مهرجان "هلا فبراير"، فهل تنجح إليسا بتغيير صورتها ، من خلال الطلة التي ظهرت فيها في الحلقة الثالثة والأخيرة من مرحلة تجارب الأداء في برنامج "إكس فاكتور"؟

في حلقة الأمس بدت إليسا أكثر شبهاً بالأغنيات الرومانسية التي تؤديها وبالإحساس العالي الذي يميز غناءها، عندما لم تتمكن من حبس دموعها، عندما غنى مجدي شريف أغنية "الحبايب" للفنان جورج وسوف، وقبل أن تشاركها دنيا غانم البكاء عندما دخل أهل مجدي إلى المسرح وعانقوه بقوة في موقف مؤثر جمع أفراد العائلة بعد فترة فراق طويلة.

وبعد أن تم إختيار الدفعة الأخيرة من المشتركين في الحلقة الأخيرة من مرحلة التجارب، إستعداداً لانتقالهم مع زملائهم إلى المرحلة الثانية من البرنامج، كان على إعضاء اللجنة إختيار 30 مشتركاً، من أصل 77 مشترك، ممن نجحوا في المرحلة الأولى. ولهذه الغاية، عقد أعضاء اللجنة: إليسا، ودنيا سمير غانم وراغب علامة اجتماعاً مُغلقاً في غرفة وأعادوا الإستماع إلى الأصوات التي حصلت على "نعم" للقيام بمهمة تصفية الفئات والتشاور حول المواهب التي ستنتقل للمرحلة الثّانية، والتي تم توزيعها على الشكل التالي: 10 مواهب في فئة غناء "السولو" العربي، 10 مواهب في فئة "السولو" الأجنبي، و10 مواهب في فئة الفرق الغنائية.

في بداية الإجتماع، عبّرت إليسا لزميلها دنيا وراغب عن قلقها، لأنّ القرار الذي عليهم اتّخاذه صعب، فيما اعتبرت دنيا أنّ بعض المُشتركين قد يحيّرون اللّجنة أثناء الإختيار لتعود إليسا وتُضيف أنّ كلّ المواهب جيّدة ولكن بعضها أفضل من الآخرى، أمّا راغب فكان أكثر حزماً وصرامة عندما صرّح بأنّ الموهبة التي ليس لها مكان في THE X-FACTOR عليها أن تبحث عن مكانٍ آخر.

وبعد مداولات اللّجنة الطّويلة أبلغ راغب وإليسا ودنيا المواهب الـ 77 بخياراتهم، والتي توزعت على الشكل الآتي:

المشتركون المتأهّلون في فئة الـ Solo عربي

رانيا الجديدي التي فصلتها اللّجنة من فريق The Toys

ندى خليل من مصر

علي مهنّا من لبنان

هند زيادة من المغرب

مجدي شريف من سوريا

ألماس من الإمارات

مجد خطّار من لبنان

مروى صبري من مصر

مجد الصغير من السعودية

ضحى دكير من المغرب

مشتركون المتأهّلون في فئة الـ Solo International

حمزة هوساوي من المملكة العربية السعودية

لاتويا من لبنان

سيباستيان ريمبو من الجزائر

دالي غانة من تونس

معن جليدان من المملكة العربية السعوديّة

إلهام عريبي من المغرب

ملك الحسيني من مصر

ماريا نديم من المغرب

ندجيم معطى الله من الجزائر

تيما من المغرب

الفرق المتأهّلة في فئة الـ Solo International

The M Sisters من لبنان

Vooca Band من مصر

Adrenaline من المغرب

GUITANAI من الأردن وسوريا

Armonia من لبنان

Mounib Band من مصر

Aves Band من المغرب

Raymond and Tania من سوريا

Live Team من مصر

أما الفريق العاشر، فتم تشكيله بناء على إقتراح من اللجنة مجتمعة والذين عرضوا على عادل إشبي من المغرب، أحمد حسن من مصر وكاظم شماس من لبنان وفريق BMD & SAEED تكوين فرق واحد، لكي يدخل في منافسة مع الفرق التسعة التي تدخل في نفس الفئة، وبعد إقناعهم بأنهم سيشكّلون معاً فريقاً قوياً سيلفت الأنظار إليه في العالم العربي كلّه، وسيملك مواصفات ممتازة للمنافسة على اللقب.

مهمّة إبلاغ أعضاء لجنة التّحكيم، بالفئة التي سيكون مسؤولاً عنها، وقعت على عاتق وجه بريطاني بارز هو سايمون كاول، صاحب فكرة برنامج THE X-FACTOR والذي أبلغ إليسا عبر مكالمة هاتفية، بأنها ستكون مسؤولة عن فئة الغناء "السولو" عربي، وراغب علامة عن فئة الغناء "السولو" غربي ودنيا سمير غانم عن فئة الفرق الموسيقية، على أن يرافق كل عضو منهم الفئة المسؤول عنها، ويرافقهم ويقدم لهم النصيحة من تجربته وخبرته في المراحل المقبلة من البرنامج.

وابتداءاً من المرحلة الثّانية، وبعد أن أصبح كلّ عضو من أعضاء اللّجنة مسؤولاً عن فئة معيّنة، فهو سيدخل في منافسة مع الأعضاء الآخرين لكي يكون أحد مشتركي الفئة التي يشرف عليها صاحب لقب الـ X-FACTOR .

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