يارا تختتم مسابقة الأناقة في دبي وتقول: أحب فلانتينو

دبي- صباح جميل تصوير – باسل حموي

في ختام منافسة الأناقة، أطلت النجمة اللبنانية يارا في "سيتي سنتر ديرة" بدبي على جمهورها، الذي كان في انتظارها بعدما تم الإعلان عن مسابقة البحث عن نجم الأزياء والأناقة، التي أقيمت خلال الفترة بين 26 و28 الجاري، حيث كانت يارا ضيفة الشرف أمس، وحينما ظهرت على المسرح، الذي أعدّ خصيصاً لاستقبالها في المول استقبلها الجمهور بالورود والصراخ والتهليل، رافعين هواتفهم المحمولة لالتقاط الصور لها وبعض مقاطع الفيديو حيث قدمت ثلاثة أغان منها "ماروم" وأغنيتها الأخيرة "ما بعرف"، التي صورتها مؤخراً مع الممثل الكوميدي عادل كرم، ولاقت نجاحاً كبيراً، ثم تحدثت مع جمهورها عن أسرار أناقتها وجمالها واهتمامها بأزيائها، فصرحت أنها تحب فلانتينو وكل الأزياء الإيطالية وقدمت نصائحها للمرأة عن كيفية الاهتمام بمظهرها وطلتها، واختتمت بأغنية "عايش بعيونك"ن التي أشعلت الحضور تصفيقاً مرددين معها الأغنية، ثم شكرتهم وغادرت بينما لاحقها جمهورها إلى خلف المسرح لالتقاط الصور التذكارية معها.

وبهذه المناسبة، قال ماجد الفهيم، مدير أول لدى "سيتي سنتر ديرة"، "تهدف مسابقة البحث عن نجم الأزياء والأناقة إلى حث المتسوقين على إظهار أناقتهم. ويسرنا أن نستضيف أيقونة الأناقة النجمة اللبنانية يارا التي حلت ضيفة علينا".

يذكر أن الفائز بالمسابقة يعيش نجومية حقيقية من خلال جلسة التصوير الاحترافية وفرصة الظهور على غلاف مجلة شهيرة في مجال الحياة العصرية، إلى جانب الفوز بهدايا أنيقة بقيمة 10.000 درهم.