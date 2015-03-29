راعي «كرداسة»: قيادات «الإخوان» حرضت على حرق الكنيسة

رفض راعي كنيسة العذراء “سمير. غ ” اتهام اي شخص بالتورط في جريمة ” إحراق كنيسة كرداسة ” قائلاً ” مشوفتش حد مقدرش اتهم حد ” , وأضاف خلال شهادته في هذا السياق وإجابة على تساؤل المحكمة بأن ” قيادات الإخوان ” حرضت على حرق الكنيسة .

وفي هذا السياق إعترضت هيئة الدفاع على سؤال المحكمه واعتبرته توجيهاً للشاهد , وعلى جانب آخر اكد القس خلال شهادته بأن بعد الحادث وفد اليه عدد من الأشخاص حاملين بعض المنقولات التي كانت في الكنيسة وقت الحادث ذاكراً اسم ” الشيخ عبد النعيم ” والذي حرصت المحكمة على تبين سبب تلقيبه بهذا اللقب ليجيب القس بأنه شخص ملتحي .

واضاف الشاهد لذلك الشخص اسم ” سعيد عباس ” ليحين دور الدفاع في سؤال الشاهد عن اذا ما كان ذلك الشخص قد اخبره بأن المتهم ” حاتم ظريف ” قد ساعد في اخماد الحريق الذي شب في الكنيسة , فأجاب بأنه بالفعل اخبره بذلك الأمر سارداص بعض التفاصيل بخصوص ذلك الأمر ومنها اسهاماته في تجهيز إعدادات خراطيم المياه ليوضح الدفاع بأن ذلك يتناسب مع عمل المتهم كـ ” سباك ” .

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية و عددهم 73 متهماً إتهامات من بينها تهمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائرغير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.