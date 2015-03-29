أسيوط تشكل لجنة عاجلة لحل مشكلة الصرف الصناعي بمحطة الكهرباء الجديدة

أصدر جمال عباس، سكرتير عام محافظة أسيوط، تعليماته بتشكيل لجنة عاجلة لمناقشة الحلول المقترحة لتذليل العقبات لاستكمال أعمال الانشاءات الخاصة بمحطة كهرباء أسيوط المركبة 1000ميجاوات “8 وحدات فى 125 وات” بناءاً على توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه بحضور المهندس فتحى محمد عبد الهادى نائب رئيس شركة الوجه القبلي لانتاج الكهرباء وحسانين مناع مدير عام الكيمياء وعبد الناصر معروف المهندس المقيم بالمشروع وأحمد حمودة نائب المهندس المقيم وعزة محمد تاج الدين مدير الادارة المركزية للرى ووممثلي شركات بجسكو وأوراسكوم وتكرير البترول ومياه الشرب والصرف الصحى .

وأستعرض الحاضرون خلال الاجتماع بعض العقبات التي تواجههم لاستكمال أعمال الانشاءات بمحطة الكهرباء المركبة الجديدة وطرق حلها بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية.

كان المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته بسرعة التنسيق مع مهندسي الشركة والمساحة وشركة مياه الشرب والبيئة والرى لبحث ودراسة حلول مشكلة الصرف الصناعي للمحطة والحاجة لتصريف 200 متر مكعب/ساعة بشكل جذرى دون اللجوء لحلول مؤقته في هذا المشروع الضخم.

وقام المهندس فتحي عبد الهادى بإستعراض مشاكل الصرف الصناعي لمحطة غرب أسيوط الغازية والمتنقلة بقدرة 1000 ميجا والتي ستعوق العمل خلال تلك المرحلة من العمل والخاصة بالانشاءات والتى تتمثل فى الحاجة لتصريف 200 متر مكعب/ساعة .

وقال المهندس فتحي عبد الهادى نائب رئيس شركة إنتاج الكهرباء أن مشروع المحطة الجديدة يضم 8 وحدات كل وحدة بقدرة 125 ميجا بالإضافة إلي عمل وحدتين مركبة بقدرة 500 ميجا بالإضافة إلي إنشاء 14 وحدة توليد قدرة كل واحدة 25 ميجا وات بمختلف محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والمشروعات الجديدة ستوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة تنفيذ بالإضافة إلى توفير 600 فرصة عمل دائمة بالمحطة ويتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الكهرباء والطاقة وتحالف شركتي اوراسكوم وجينيرال اليكتريك.