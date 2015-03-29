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مركز معلومات أسيوط ينظم دورة عن “أساليب دعم اتخاذ القرار”

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مركز معلومات أسيوط ينظم دورة عن “أساليب دعم اتخاذ القرار” مركز معلومات أسيوط ينظم دورة عن “أساليب دعم اتخاذ القرار”

محافظة أسيوط

نظم مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمحافظة أسيوط دورة تدريبية بعنوان “أساليب دعم إتخاذ القرار” إستمرت 5 أيام شارك فيها حوالى 12 مديرية خدمية و12 مركز معلومات حى ومدينة وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية العاملة بمراكز المعلومات والمؤسسات الخدمية.. صرح بذلك فاطمة الخياط مدير إدارة مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمحافظة أسيوط.

وأوضحت فاطمة الخياط أن هذه الدورة تنمى قدرة المتدربين على عمل الدراسات المتعلقة بمستوى الخدمات والأنشطة بالمحافظة وتحليل الوضع الراهن لها بحيث يكون لديهم القدرة على وضع حلول وبدائل لتحسين هذه الخدمات وأضافت أنه تم إعطاء المتدربين شهادات تقدير فى نهاية الدورة لحثهم على تطوير أنفسهم وإعترافا من مركز المعلومات بحصولهم على الدورة.

وفى ذات السياق قالت “الخياط ” أن مركز معلومات محافظة أسيوط فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية عن الشهرىن الماضيين فى المسابقة التى ينظمها مركز معلومات مجلس الوزراء والتى تضم جميع مراكز المعلومات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن حصول المركز على المركز الأول جاء بعد تقييم النشرات المعلوماتية التى تصدر عن قطاعات “السياحة ،الرى والصرف ، الزراعة ، الشباب والرياضة، التعليم ،الثقافة” حيث يتم تحليل الوضع الراهن لهذه القطاعات وتحليل مستوى الخدمات بهذه القطاعات ووضع توصيات لتحسين وتطوير الخدمات.

وأضافت أن النشرة تضمنت تقديم دراسة دعم قرار حول “عدم كفاية المصادر المائية بالمحافظة لسد إحتياجات القطاعات المختلفة والمقترحات والحول والبدائل لهذه المشكلة”.

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