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السودان ينفى إغلاق السفارة الإيرانية بالخرطوم

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السودان ينفى إغلاق السفارة الإيرانية بالخرطوم السودان ينفى إغلاق السفارة الإيرانية بالخرطوم
نفت وزارة الخارجية السودانية، بشدة، ما تردد بشأن إغلاق السفارة الإيرانية بالخرطوم وطرد السفير الإيرانى من البلاد.

وأكدت الخارجية السودانية، على لسان المتحدث الرسمى على الصادق، لصحيفة "الأهرام اليوم" الصادرة بالخرطوم، أن هذا الأمر عار تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن حكومة الخرطوم ليست لديها نية لقطع علاقاتها مع إيران.

كما نفى الصادق كذلك ما تردد عن إغلاق سفارة السودان بطهران، وقال "لم يحدث شيء من هذا القبيل".
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