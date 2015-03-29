12 أبريل ..الحكم في دعوي عمرو دياب لوقف عرض «المفاجأة»

قررت الدائرة الاولى مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار طارق غنيم وامانة سر مصطفى عبد الحميد، حجز الدعوي المقامة من الفنان عمرو دياب ضد قناة “MBC مصر” والمذيع ممدوح موسى وأخرين ،لوقف عرض برنامج “المفاجأة”، لعدم حصولهم على موافقة كتابية من الهضبة، معتبرًا عرض البرنامج يعود بالضرر عليه لجلسة 12 ابريل للنطق بالحكم.

وقالت عريضة الدعوي المقدمة من أشرف عبد العزيز دفاع المطرب عمرو دياب و التى تحمل رقم 11 لسنة 2015 أن المطرب فوجئ بإعلان تم بثه على قناة ام بى سى مفاده انه سوف يتم اذاعة برنامج تحت مسمى “المفاجأة.. أيام من حياة الهضبة” تقديم المذيع ممدوح موسى وتحدد اذاعته فى 1 مارس من العام الجارى وأن الفنان عمرو دياب سبق وان اجرى ذلك الحوار منذ 10 سنوات وأن عمرو دياب لم يصرح بإذاعة الحوار فى أى من وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة.

وطالبت الدعوى بوقف عرض البرنامج المذاع على قناة MBC لعدم صدور موافقة كتابية من الفنان عمرو دياب وذلك طبقا للمادة ١٥٦ من قانون الملكية الفكرية والفقرة الأولى من نص المادة ١٥٩ من القانون، التى تنص على منع أى استغلال لأداء للفنانين بأى طريقة بغير إذن كتابى مسبق منهم، ويعد هذا الاستغلال محظور إذا كان بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر أو غير مباشر، وأن حق نسخ المواد المصورة واذاعتها مكفول بذات القانون وكذلك حق التأجير أو الإعارة.