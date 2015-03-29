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تفكيك قنبلة غاز عثر عليها بمدرسة بالمنيا

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تفكيك قنبلة غاز عثر عليها بمدرسة بالمنيا تفكيك قنبلة غاز عثر عليها بمدرسة بالمنيا

أرشيفية

فكك خبراء المفرقعات بالمنيا، قنبلة غاز عثر عليها داخل مدرسة أبو يعقوب الإبتدائي.

تلقي اللواء محمد الهلباوي، مدير أمن المنيا، بلاغاً من ممدوح صالح حسن 50 سنة مدير مدرسة أبو يعقوب الإبتدائية، ومقيم بنفس القرية ، بعثوره علي جسم غريب داخل حجرة تابعة لقطاع صفط الخمار التعليمي كائنة بالطابق الثاني بالمدرسة، وبإنتقال رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وسيارات الإسعاف، والفحص تبين أن الجسم عبارة عن أانبوبة معدنية إسطوانية الشكل ، طولها حوالي 15 سم وقطرها 2 سم وبداخلها مادة بيضاء اللون ينبعث منها رائحة غاز مسيل للدموع وتبين أنه “قنبلة غاز مسيل للدموع منزوعة الفتيل” ، وتم التعامل معها بمعرفة خبراء المفرقعات.

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