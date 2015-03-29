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من طرائف الصحافة الإيرانية: داعش تخطط لهجمات بيولوجية من خلال فيروس الإيبولا

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من طرائف الصحافة الإيرانية: داعش تخطط لهجمات بيولوجية من خلال فيروس الإيبولا من طرائف الصحافة الإيرانية: داعش تخطط لهجمات بيولوجية من خلال فيروس الإيبولا

الخبر على صحيفة “بارس”

كتب – كريم مجدي:

ادعت صحيفة “بارس” الإيرانية أنها علمت من مصادر طبية بالموصل، أن هناك ثلاث عناصر من داعش مصابين بفيروس الإيبولا، وأنه تم استقبال هؤلاء الأفراد في مستشفى الموصل.

وقالت الصحيفة، أنه بعد تضيق الحصار على محافظة صلاح الدين ووصول الجيش العراقي وكتائب الحشد الشعبي من المراحل النهائية لتحرير تكريت، قامت داعش بالتنسيق مع تركيا والنظام الصهيوني للقيام بهجوم بيولوجي.

وادعت الصحيفة، أن تنظيم داعش قام بإرسال 3 أفراد معروفين الهوية ومصابين بفيروس الإيبولا تجاه قاعدة للقوات العراقية، بهدف تسليم نفسهم للقوات العراقية ومن ثمة يقومون بجمع المعلومات ونقل عدوى الإيبولا إلى الجنود.

وقد تم الإبلاغ عن هذه العناصر من قبل مصادر طبية في مستشفىى الموصل، حيث قال المصدر وفقاً لـ”بارس”، أنه تم استقبالهم في مستشفى الموصل من قبل.

ونوهت الجريدة إلى احتمال وجود إصابة بفيروس الإيبولا وسط جنود داعش، نظراً لوجود عدد من عناصر داعش ينتمون إلى دول من القارة الأفريقية.

كما قالت “بارس” نقلاً عن استاذ في كلية عسكرية بأمريكا، يدعى “آل شيموكس”، أن المجموعة الإرهابية وجدت طريق لاستخدام فيروس إيبولا، وأنها ستستفيد منه في مواجهة البلاد العربية كقنبلة بيلوجية.

 

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