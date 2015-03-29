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السيطرة على حريق التهم جهاز عروسة و5 مواشي جنوب الأقصر

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السيطرة على حريق التهم جهاز عروسة و5 مواشي جنوب الأقصر السيطرة على حريق التهم جهاز عروسة و5 مواشي جنوب الأقصر

أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية علي حريق شب في منزل وحظيرة مواشي بقرية طفنيس التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر بعد ان تسبب في نفوق 5 مواشي واحتراق جهاز عروسة وماكينة إنارة .

تلقي اللواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بمركز إسنا يفيد بنشوب حريق في منزل وحظيرة ماشية ملك للمواطن حسن أحمد شحاته، علي الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلي موقع الحريق وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها للمباني المجاورة، وتبين أن الحريق أسفر عن نفوق 4 أغنام وجاموسة واحتراق جهاز عروسة وماكينة للإنارة .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

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