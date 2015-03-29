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رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق يمثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته حول الفساد

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رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق يمثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته حول الفساد رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق يمثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته حول الفساد

مرسي عطالله

حضر إلى دار القضاء العالي، ظهر الأحد، رئيس مجلس إدار مؤسسة الأهرام السابق، مرسي عطالله، للاستماع لأقواله، أمام هيئة التحقيق المنتدبة للتحقيق في فساد الأهرام، قبل ثورة 25 يناير.

وامتثل عطالله فور وصوله وبرفقته محاميه، للتحقيق، امام المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة.

وكان رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، امتثل للتحقيق منتصف العام الماضي، وقرر المستشار ثروت حماد إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة القضية.

وسبق لهيئة التحقيق في فساد الأهرام أن استدعت العشرات من قيادات المؤسسة، وواجههم بالاستيلاء على المال العام، واسترد منهم عشرات الملايين لصالح المؤسسة.

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