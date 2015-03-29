نيويورك تايمز: على عبد الله صالح يتصرف باعتباره زعيم اليمن

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، بدا فى كلمة بثها التليفزيون اليمنى، أمس السبت، مدتها 10 دقائق، كما لو أنه مازال فى الصورة كزعيم البلاد، طارحا خططا لإنهاء أزمة اليمن ومخاطبا القوى الخارجية.

وناشد الرئيس اليمنى السابق، الذى يتحالف حاليا مع قوى التمرد الحوثية الشيعية، الدول العربية، التهدئة واللجوء إلى المفاوضات. وتشن دول عربية غارات جوية على الحوثيين، الذين يسيطرون على اليمن ومؤسسات السلطة، منذ سبتمبر الماضى.

وتهدف الضربات الجوية إلى إعادة الرئيس عبد ربه منصور هادى إلى الحكم. وترى الصحيفة الأمريكية أن كلمة صالح، الذى أطيح به فى إطار انتفاضات الربيع العربى وأجبر على التخلى عن السلطة فى 2012، ربما تعكس درجة من الاستسلام. لكنها تهدف أيضا لحشد الغضب الشعبى ضد الهجمات.

وتشير إلى أن صالح، الذى كان شريكا للولايات المتحدة فى مكافحة تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية، لعب دورا حاسما فى نجاح حركة الحوثى التى اجتاحت جنوب اليمن عبر العاصمة صنعاء ووسعت رقعة سيطرتها. ولا تزال هناك وحدات مهمة فى الأمن والجيش اليمنى موالية لصالح، بما فى ذلك القوى الجوية والحرس الجمهورى، الذين تحولوا إلى جانب الحوثيين فى معركتهم ضد حكومة الرئيس منصور هادى.

وفيما يدعو صالح للاحتكام إلى صناديق الاقتراع، فإنه وعد بعدم خوض الانتخابات أو أى من أعضاء أسرته، على الرغم من مؤيديه دشنوا حملة لترشيح ابنه الأكبر، أحمد، القائد السابق للحرس الجمهورى، الذى تنتشر صوره على جدران العاصمة منذ سيطرة الحوثيين والقوى الموالية لصالح على البلاد قبل أشهر.

فى نفس السياق قالت إذاعة كوبا ديبداتى إن اليمن يعيش أوضاعا سيئة للغاية، موضحة أن التدخل العسكرى فى هذا البلد العربى لن يهدئ الأوضاع .

وقالت تحت عنوان "اليمن على حافة الهاوية" إن "الهجمات الجوية بدأت دون وجود قرار أممى بذلك، موضحة أن هذا التدخل ستترتب عليه عواقب خطيرة بالنسبة للأمن فى المنطقة".

وأوضحت أن مستشار وزير الشئون الإسلامية والدبلوماسية السعودى، ماجد عبد العزيز التركى، أوضح أن الهدف الأساسى للإتلاف هو إعادة الشرعية وعودة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادى الذى تعترف به الأمم المتحدة رئيسا شرعيا منتخبا لليمن، مشيرة فى السياق ذاته إلى أن منصور بنفسه طلب من دول مجلس التعاون الخليجى التدخل عسكريا فى اليمن، ولكن مع كل هذا فإن اليمن يعيش أوضاعا سيئة للغاية كما أنه ينتظر الأسوأ من فوضى عارمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وضع عدن خطير حيث تم إجلاء مئات الأشخاص معظمهم دبلوماسيون وموظفو الأمم المتحدة من البلاد، كما أن هناك جماعات مسلحة متداولة، وتوجد دبابات وأصوات أعيرة نارية وانفجارات .

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