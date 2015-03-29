“أحمد زكي فتي الشاشة الأسمر” بقصر ثقافة قنا

يحتفل فرع ثقافة قنا التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة الباحث سعد فاروق بذكري رحيل الفنان احمد زكي حيث تنظم قصر ثقافة قنا محاضرة بعنوان ” احد ذكي فتي الشاشة الأسمر ” تحاضرها هبة عبد المعز المدرس المساعد بكلية الإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقنا .

وتقدم فرقة قنا للآلات الشعبية عروضها الفنية بمركز شباب المعنا بينما تقام محاضرة بعنوان ” مصر تحلم ببرلمان المستقبل ” يحاضرها فتحي محمد حمدالله بالإضافة إلي أمسية شعرية يشارك فيها شاعران من قنا وعرض فرقة الإنشاد الديني وذلك ضمن برنامج أهالينا الذي يقام اليوم 29 مارس بمركز شباب قرية المحروسة بقنا .

تقدم فرقة قنا للموسيقي العربية عروضها بحديقة قصر ثقافة قنا وتنظم إدارة التمكين الثقافي ورشة الفنون التشكيلية بمدرسة الصم وضعاف السمع بقنا وتستمر لمدة 5 أيام .