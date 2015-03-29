بالصور.. المتحدث العسكري: تدمير 22 فتحة نفق وضبط كميات من المخدرات بشمال سيناء

أعلن المتحدث العسكري، العميد أركان حرب محمد سمير، عن تدمير 22 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء، بالإضافة إلى ضبط كميات من المواد المخدرة، خلال الفترة من 20 – 27 مارس الجاري.

وقال المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” – إنه فى إطار جهود القوات المسلحة فى التصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الفترة من 20 – 27 مارس الجاري من تنفيذ عدد من الضبطيات الحاسمة والتى أسفرت عن عدد من النتائج.

> وأضاف المتحدث العسكري أنه في مركز ومدينة رفح، بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين تم إكتشاف وتدمير (22) فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى (بشمال سيناء)، كما تم ضبط حقيبة بداخلها [عدد (4) سيستم - عدد (2) جهاز مقوى شبكة إنترنت - منظومة تجميع تليفون - عدد (20) لفة كابل DATA- تليفون محمول - عدد (3) جوال أدوية - عدد (2880) قاروصة سجائر] بجوار إحدى فتحات الأنفاق.

وأشار إلى أنه في منطقة [معدية القنطرة شرق - معدية سرابيوم - شرق التفريعة - معدية نمرة (6)] تم ضبط عدد (3) عربه ¼ نقل تحمل لوحات معدنية أرقام [(50703) نقل الإسماعيلية - (ر م ج -2351) - (ل ف أ - 813)] وعربة أجرة هيونداى فيرنا تحمل لوحات معدنية رقم [(1536) أجرة الإسماعيلية] وبحوزتهم عدد (67) كجم من نبات البانجو المخدر – عدد (2) شنطة بداخلهم عدد (40) جواز سفر وعدد (2) ختم شعار نسر الجمهورية ومبلغ مالى وقدره (7600) جنيه مصرى .

وتابع المتحدث العسكري أنه في منطقة رأس سدر تم ضبط كمية من نبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (592) كجم، وفي ساحل مدينة الغردقة وبالتنسيق مع القوات البحرية تم ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر على سطح مياه البحر الأحمر بمنطقة الفاصل بين (شمال جزيرة الجفتون الكبير وجزيرة الجفتون الصغير) بإجمالى وزن (2) طن من نبات البانجو المخدر.

وأضاف أنه في منطقة رأس الحكمة تم ضبط عدد (2) عربة تويوتا ( لاند كروزر – هاى لوكس ) محملين بعدد [(12) بندقية خرطوش - (2150) قاروصة سجائر مهربة]، وفي منطقة سيوة تم ضبط عدد (8) عربة ( تويوتا لاند كروزر) وعلى متنها عدد (10) فرد مصرى محملين بالآتى [عدد (106) بندقية ضغط هواء - عدد (2375) طبنجة صوت عيار (9) مم - عدد (2) بندقية خرطوش - عدد (64000) طلقة صوت عيار (9) مم - عدد (1000) طلقة خرطوش - عدد (2) واقى رصاص مموه - عدد (4500) قاروصة سجائر - عدد (4752) علبة أدوية بشرية - عدد (10055) تليفون محمول - تليفون محمول يعمل عبر الأقمار الصناعية - عدد (115000) قرص لعقار الترمادول المخدر - عدد (5) كجم لجوهر الحشيش المخدر].