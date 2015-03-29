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القبض على الصحفي بالتحرير «سيد فودة» من منزله بالقليوبية

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القبض على الصحفي بالتحرير «سيد فودة» من منزله بالقليوبية القبض على الصحفي بالتحرير «سيد فودة» من منزله بالقليوبية

سيد فودة

تقدمت أسرة الصحفى سيد فودة ببوابة التحرير ببلاغات إلى وزارة الداخلية والنائب العام لمعرفة مكان احتجازه، وذلك بعد أن تم إلقاء القبض عليه فجر اليوم من منزله بالقليوبية .

وأشارت أسرته فى بلاغاتهم انهم فوجؤا بقوة من أجهزة الأمن يقتحمون منزلهم والتعدي وتكسير محتوياتهم وألقوا القبض على فودة دون سبب وقاموا بأخذ جهاز الكمبيوتر الخاص به- بحسب قولهم.

ومن جانب آخر توجهوا قبل ارسال البلاغات عن طريق الفاكسات بالسؤال عنه فى أقسام الشرطة ولكن دون جدوى، وناشدوا النائب العام، ووزارة الداخلية لمعرفة مكان احتجازه وسبب القبض عليه.

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