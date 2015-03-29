راعي الكنيسة يعترض على حلف اليمين أمام المحكمة في شهادته بـ«أحداث كرداسة»

رفض راعي كنيسة ” العذراء ” حلف اليمين القانونية اللازم للشهادة الشهير ” والله العظيم اقول الحق “، وأوضح الراعي ” سمير . غ ” خلال شهادته امام المحكمة التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً بـ ” إحراق كنيسة كرداسة ” بأن الكتاب المقدس يمنعه من ذلك ساردًا ما ورد بـ ” الإنجيل ” بخصوص ذلك الأمر.

ومن جانبها اعترضت هيئة الدفاع على هذا الرفض مبررين ذلك بأن القس راعي الكنيسة حلف اليمين أمام النيابة العامة خلال التحقيقات، ليرد الراعي بأنه عانى حينها من ” إضطراب نفسي “، ولحل ذلك الخلاف طالب القاضي من الشاهد حلف اليمين مع إبداء كامل الإحترام لمعتقداته وهو الطلب الذي وافق عليه الشاهد في النهاية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية و عددهم 73 متهماً اتهامات من بينها تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائرغير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.