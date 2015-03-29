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أخصائى تغذية علاجية: تناول البنجر يقى من أمراض السرطان والأنيميا

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أخصائى تغذية علاجية: تناول البنجر يقى من أمراض السرطان والأنيميا أخصائى تغذية علاجية: تناول البنجر يقى من أمراض السرطان والأنيميا
البنجر من الخضراوات المفيدة للصحة، فإضافته لأطباق السلطة يرفع من قيمتها الغذائية.

البنجر


>قال الدكتور السيد حماد أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن البنجر يحتوى على قدر كبير من الحديد والألياف الغذية وبعض مضادات الأكسدة، كما يعتبر مصدرا مهما للسكريات المفيدة مما يجعل تناوله أمرا مفيدا للصحة.

فوائد البنجر الصحية


>وأشار د. حماد أن تناول البنجر يساهم فى حصول الأشخاص على فوائد صحية كثيرة أهمها:
>1) مفيد للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم "الأنيميا" نظرا لأنه من الأطعمة الغنية بالحديد، لذلك يقوم أطباء التغذية بإدراجه ضمن النظام الغذائى للأشخاص المصابين بفقر الدم.
>2) يساعد على تحسين عملية الهضم نظرا لأنه يحتوى على قدر جيد من الألياف الغذائية.
>3) مفيد للنساء الحوامل نظرا لأن تناوله يساهم فى إمدادهن بالقدر الكافى من الحديد لتكوين الجنين أثناء فترة الحمل.
>4) مفيد للوقاية من الإصابة بالسرطان نظرا لاحتوائه على قدر كبير من مضادات الأكسدة.

كما يحذر الطبيب من الإفراط فى تناول الحد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى لتفادى ارتفاع نسبة السكر بالدم.

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