دراسة أمريكية: جراحات إنقاص الوزن تقلل خطر نوبات الربو

توصلت دراسة إلى أن جراحات إنقاص الوزن، قد تقلل خطر نوبات الربو الخطيرة بين البدناء.

وأوضح الباحثون أنه قد تم التوصل إلى أن خطر وقوع زيارات قسم الطوارئ فى المستشفيات، بسبب المعاناة من نوبات ربوية قد انخفض إلى النصف بين المرضى من البدناء الذين خضعوا لجراحات إنقاص الوزن.

فقد اعتمدت الدراسة على جراحة إنقاص الوزن كونها "أداة هامة لفقدان كبير فى الوزن" بحسب الدراسة التى أجراها الدكتور "كوهى هاسيجاوا" الطبيب المعالج بقسم الطوارئ فى مستشفى "ماساتشوستس" العام فى بوسطن، حيث ارتبط بفقدان كبير فى الوزن، فضلا عن تراجع ملحوظ فى فرص الإصابة بنوبات الربو الحادة.

تعد نوبات الربو من الأمراض المزمنة المتسببة فى التهابات المسارات الهوائية، لتشمل الأعراض المرضية، صعوبة فى التنفس، السعال، ليعانى منها ما يقرب من 25 مليون أمريكى فى الولايات المتحدة، وفقا لجمعية القلب الأمريكية.