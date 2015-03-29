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بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مع السفير البريطاني سبل التعاون المشترك

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بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مع السفير البريطاني سبل التعاون المشترك بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مع السفير البريطاني سبل التعاون المشترك

29 مارس 2015 | 12:55 مساءً

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محافظ الأقصر يبحث مع السفير البريطاني سبل التعاون المشترك

محافظ الأقصر يبحث مع السفير البريطاني سبل التعاون المشترك

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر في مكتبه السفير البريطانى جون كاسن وسكرتير أول السفارة البريطانية سام سميث خلال زيارتهما للمحافظة التى تستغرق 3 أيام .

وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم السياحة المصرية وعودة السائح البريطانى لمصر وخاصة للأقصر وأسوان والتعاون من خلال حملات الدعاية والترويج للأقصر التى تقوم على نقل الصورة الفعلية للأوضاع الامنية بالمحافظة بالاضافة إلى التنويع والتجديد فى المنتج السياحى .

وعلى صعيداً اخر رحب كاسن بدعم المشروعات الزراعية والصناعية مبدياً رغبته فى تقديم المساعدة سواء المادية أو المعرفية من خلال تبادل الوفود والخبرات ما بين بريطانيا والأقصر   .

ومن جانبه شدد بدر علي أهمية زيادة عدد رحلات الطيران المباشر ما بين الأقصر والمدن البريطانية، إلى جانب ضرورة تبنى الاعلام البريطانى نقل الصورة لحقيقة الاوضاع الامنية بمصر الامر الذى يساهم فى زيادة عدد السياح البريطانين .

 

 

2015-03-29

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