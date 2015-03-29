إحالة سارق شقيقة «لقاء الخميسى» للجنايات



> أمرت نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار أحمد الصواف باحالة عاطل الى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بسرقة حقيبة شقيقة الفنانة لقاء الخميسى وسحلها بمنطقة حدائق القبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي يفيدون فيه قيامهم بالقبض على عاطل يستقل دراجة بخارية “موتوسيكل”، أثناء قيامه بسرقة حقيبة سيدة أثناء سيرها في شارع مصر والسودان في منطقة حدائق القبة، وقيامه بسحلها وجرها على الأرض ما أحدث بها إصابات طفيفة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتمكنوا من ضبط “على س م ع ع” وشهرته سيد جرادة، كما تم التحفظ على حقيبة المجنى عليها وتبين أنها تخص إيباء عبد الملك عبد الرحمن الخميسى شقيقة الفنانة لقاء الخميسى، وبداخلها سلسلة ذهبية وساعة وهاتف محمول ومبلغ مالى وبعض المتعلقات الشخصية.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.