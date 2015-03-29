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ضبط 4 ونصف طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى طنطا

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ضبط 4 ونصف طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى طنطا ضبط 4 ونصف طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى طنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، من ضبط 4 أطنان ونصف سولار مدعم داخل محطة وقود بدون ترخيص بقرية كنيسة دمشيت مركز طنطا، بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بقيام عبد المعطى محروس الوكيل "48سنة" بإدارة محطة وقود بدون ترخيص بقرية كنيسة دمشيت مركز طنطا وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء بالرغم من عدم صرف حصة للمحطة، وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية من ضباط الإدارة بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، وباستهداف المحطة تم ضبط 3 أطنان سولار مدعم واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، تحرر المحضر 9260جنح مركز طنطا، تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.
>كما تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط طن ونصف سولار داخل مخزن تابع لمحطة وقود بدون ترخيص بقرية بريك الحجر مركز طنطا قبل بيعها فى السوق السوداء.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بقيام "عبد الباسط.ا" 55سنة مقيم قرية بريك الحجر مركز طنطا بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء، بالرغم من عدم صرف حصة للمحطة وقيامه بتخزين تلك الكميات فى مخزن مجاور لمنزله وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية من ضباط الإدارة بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، وباستهداف المخزن تم ضبط طن ونصف سولار مدعم واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، تحرر المحضر 9434جنح مركز طنطا، وتم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق .
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