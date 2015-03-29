إحالة المتهم بسرقة شقيقة الفنانة لقاء الخميسى للجنايات

أمر المستشار أحمد الصواف مدير نيابة حدائق القبة وبإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة رئيس النيابة، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات لاتهامه بسرقة حقيبة اليد الخاصة بشقيقة الفنانة لقاء الخميسى عن طريق أسلوب النشل بحدائق القبة.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد الصواف مدير النيابة، أن المتهم "سيد.م" الشهير بـ"جرادة" كون مع متهم آخر هارب تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالحدائق، وأن المتهم المقبوض عليه قام بسحب حقيبة اليد من "إيباء عبد الملك الخميسى" شقيقة الفنانة لقاء الخميسى.

وأضافت التحقيقات أن المجنى عليها أصيبت بكدمات وسحجات نتيجة لسقوطها على الأرض.

كانت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة حدائق القبة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد فيه بقيامهم بالقبض على عاطل بعد قيامة بسرقة حقيبة سيدة بمنطقة الحدائق عن طريق أسلوب الخطف بمساعدة متهم آخر مستخدمين دراجة نارية بشارع مصر والسودان، وبالتحرى تبين أن المجنى عليها إيباء الخميسى شقيقة الفنانة لقاء الخميسى، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.