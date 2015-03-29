الأسوشيتدبرس: الرئيس اليمنى يصف الحوثيين بأنهم دمى فى يد إيران

وصف الرئيس اليمنى المحاصر، عبد ربه منصور هادى، المتمردين الحوثيين، الذين أجبروه على الفرار من البلاد، بأنهم "دمى فى يد إيران"، ملقيا باللوم على الجمهورية الإسلامية الشيعية فى إحداث الفوضى فى اليمن، وطالب باستمرار الضربات الجوية العربية على مواقع الحوثيين حتى يستسلموا.

وتقول وكالة الأسوشيتدبرس، فى تقرير الأحد، إن تصاعد الأزمة فى اليمن إلى حد تدخل 10 دول عربية، يثير شبح صراع إقليمى، مشيرة إلى أن تعليقات القادة العرب بما فيهم الرئيس اليمنى، خلال القمة العربية ارتكزت بقوة على الفوضى فى اليمن، الناجمة عن تقدم المتمردين الحوثيين.

وتضيف أن قادة مصر والسعودية والكويت أشاروا، بشكل غير مباشر، إلى إيران ملقين اللوم عليها لتدخلها فى شئون الدول العربية، فيما تحدث هادى مباشرة عن إيران داعيا مؤيديه إلى الانتفاض سلميا ضد الحوثيين.

وتنفى إيران والحوثيون أن طهران توفر السلاح والتدريب لحركة التمرد، وبحسب دبلوماسى خليجى فإن قرابة 5 آلاف إيرانى وعضو من حزب الله اللبنانى ومقاتلين شيعة عراقيين، على الأرض فى اليمن لدعم الحوثيين. حيث يوفرون لهم التدريب والإرشاد.