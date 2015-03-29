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محافظ الأقصر يلتقى السفير البريطانى لمناقشة سبل دعم السياحة المصرية

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محافظ الأقصر يلتقى السفير البريطانى لمناقشة سبل دعم السياحة المصرية محافظ الأقصر يلتقى السفير البريطانى لمناقشة سبل دعم السياحة المصرية
التقى محمد بدر محافظ الأقصر، مع السفير البريطانى جون كاسن، وسام سميث سكرتير أول السفارة البريطانية،خلال زيارتهم للمحافظة التى تستغرق 3 أيام .

وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم السياحة المصرية وعودة السائح البريطانى لمصر، وخاصة للأقصر وأسوان، والتعاون من خلال حملات الدعاية والترويج للأقصر التى تقوم على نقل الصورة الفعلية للأوضاع الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التنويع والتجديد فى المنتج السياحى .

ورحب كاسن بدعم المشروعات الزراعية والصناعية مبدياً رغبته فى تقديم المساعدة سواء المادية أو المعرفية من خلال تبادل الوفود والخبرات ما بين بريطانيا والأقصر .

ومن جانبه أوضح محمد بدر محافظ الأقصر، أهمية زيادة عدد رحلات الطيران المباشر ما بين الأقصر وإنجلترا، إلى جانب ضرورة تبنى الإعلام البريطانى نقل الصورة لحقيقة الأوضاع الأمنية بمصر الأمر الذى ساهم فى زيادة عدد السياح البريطانين.

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