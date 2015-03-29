منظم لضربات القلب لعلاج اضطراب دقة النبضات عند الأجنة

فى سبق علمى هو الأول من نوعه، نجح فريق من العلماء الأمريكيين فى تصميم منظم ضربات القلب دقيق يتم زرعه فى قلب الأجنة التى تعانى من ما يعرف "بإحصار القلب" وهو عبارة عن اضطراب فى النظام الكهربائى للقلب يعمل على اضطراب دقة نبضات القلب من حيث سرعتها، وهو ما قد يتسبب فى أمراض الشريان التاجى التى تصيب الأوعية الدموية للقلب والذبحة الصدرية والنوبات القلبية.

وقد حصل منظم ضربات القلب الدقيق على موافقة إدارة الأغذية والدواء الأمريكية (FDA) على بدء استخدامه على الإنسان، لتنشر النتائج البحثية فى العدد الأخير من دورية "إيقاع القلب" على الإنترنت.

وقد لاحظت الدراسة التى أجريت من قبل الفريق البحثى التابع لمستشفى الأطفال (CHLA) فى لوس أنجلوس بالتعاون مع جامعة "كاليفورنيا" فى معرض اختباراتها ما قبل السريرية، تحسنا ملموسا فى كفاءة قلوب الأجنة، حيث من المتوقع أن يتم استخدام الجهاز بين البشر فى المستقبل القريب.

وقال "جيرالد لوب" أستاذ الهندسة الوراثية فى جامعة جنوب كاليفورنيا "بناء على خبرتنا فى استخدام تقنيات التصنيع الدقيق لخلق الأجهزة الطبية الحيوية، قمنا بتطوير جهاز تنظيم ضربات القلب الصغير بما يكفى للإقامة بالكامل داخل الجنين".

وأوضح الباحثون أنه مع كل نبضة من القلب المعافى، تنتقل إشارة كهربائية من الغرف العلوية إلى السفلى من القلب، ولما كانت هذه الإشارات ناجمة عن ضخ القلب للدم، فإن إحصار القلب، هو عيب فى النظام الكهربائى للقلب ينشأ عند الأجنة، ويبطئ كثيرا معدل ضربات القلب وقدرته على ضخ الدم بصورة طبيعية.

وعلى الرغم من تشخيص الحالة مبكرا فى رحم الأم، إلا أن المحاولات لعلاج هذه الحالة بالطرق التقليدية قد باءت بالفشل.

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